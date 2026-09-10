Через ракетні атаки агресора в окремих регіонах скорочуються запаси на аптечних складах, виникають затримки в постачанні – АПАУ

Через ракетні атаки агресора та пошкодження логістичної інфраструктури в окремих регіонах скорочуються запаси на аптечних складах та виникають затримки поставок, для вирішення проблеми треба вживати екстрені заходи, повідомляє громадська спілка "Аптечна професійна асоціація України (АПАУ).

"За інформацією, яку ГС "АПАУ" отримує від аптечних закладів, в окремих регіонах спостерігається підвищений попит на низку лікарських засобів, скорочення наявних запасів у аптечних закладах до 2-3 тижнів та затримки поставок окремих категорій продукції", - повідомляє АПАУ в пресрелізі.

Організації зазначають, що "постачальники наразі не завжди можуть визначити прогнозовані строки повного відновлення поставок".

Крім того, в АПАУ зауважують, що "аптечний сектор є кінцевою ланкою ланцюга постачання лікарських засобів, аптека не може самостійно компенсувати втрати товарних запасів або забезпечити надходження медикаментів, якщо така продукція відсутня у виробника чи дистриб’ютора".

"Відновлення доступності лікарських засобів потребує узгоджених дій усіх стейкхолдерів фармацевтичного ринку та органів державної влади. Наразі здійснюється комунікація представників фармацевтичного ринку з МОЗ та профільним комітетом Верховної Ради щодо визначення подальших необхідних заходів для забезпечення безперервного постачання лікарських засобів", - повідомляє АПАУ.

На думку учасників "АПАУ" для вирішення проблеми поставок ліків "важливо оперативно реагувати та застосовувати випереджальні заходи, спрямовані на недопущення подальшого погіршення ситуації".

Серед пропозицій, які АПАУ надала Міністерству охорони здоров'я, зокрема, максимальне спрощення процедур ввезення лікарських засобів з урахуванням ефективних механізмів, які застосовувалися державою на початку повномасштабного вторгнення, розширення доступу аптечного сектору до державних інструментів фінансової підтримки та доступних механізмів пільгового кредитування для відновлення запасів, логістики та пошкодженої інфраструктури, усунення обмежень асортименту аптечних пунктів, розташованих у приміщеннях лікувально-профілактичних закладів, а також запровадження чіткого алгоритму взаємодії між органами державної влади, виробниками, дистриб’юторами та аптечним сектором, використання механізмів паралельного імпорту лікарських засобів та розміщення аптечних пунктів у приміщеннях метрополітену, підземних переходах, а також у приміщеннях закладів охорони здоров’я, розташованих у підземних та інших захищених спорудах цивільного захисту, що сприятиме забезпеченню безперервного та своєчасного доступу населення до лікарських засобів, зокрема в умовах регулярних і тривалих повітряних тривог.

При цьому АПАУ закликає населення "не створювати надмірних домашніх запасів та не скуповувати лікарські засоби без нагальної потреби, оскільки це може створювати додаткове навантаження на систему постачання".

Водночас, на думку експертів АПАУ, людям, які постійно приймають лікарські засоби для лікування хронічних захворювань, доцільно мати необхідний запас призначених лікарських засобів орієнтовно на 2-3 місяці.

"АПАУ продовжує моніторинг ситуації. Важливо не допустити, щоб порушення логістичних процесів трансформувалося в системні перебої із забезпеченням пацієнтів необхідними лікарськими засобами. Аптечний сектор України зберігає стійкість та продовжує працювати", - підкреслили в асоціації.