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Медицина

Формат "мобільних клінік" може вирішити проблему дефіциту медиків у сільській місцевості – думка

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Формат "мобільних клінік" може вирішити проблему дефіциту медиків у сільській місцевості – думка

Формат "мобільних клінік" може стати дієвим інструментом вирішення проблеми дефіциту медиків в сільській місцевості, вважає генеральний директор і співзасновник благодійного фонду "Фортітьюд ЮА" Андрій Запітецький.

"Майже ніхто з молодих студентів-лікарів не готовий після навчання кардинально змінити своє життя і з міста поїхати в село, щоб там працювати роками. А ось на модель, коли вони можуть поїхати попрацювати три місяці або рік, а потім вирішувати, як буде далі, більшість з них погоджувалася. І це саме формат мобільної клініки, коли ми можемо їм запропонувати працювати три-шість місяців, зручний і прийнятний для них", - сказав він під час конференції "Сільська медицина під час війни: практичні підходи до надання послуг, охорони здоров'я громад та підтримки медичних працівників" в Києві в четвер.

Запітецький зазначив, що "в мобільній моделі професійної та технологічної ресурс переміщується безпосередньо до пацієнта, саме туди, де є потреба".

"Один комплект обладнання кожної мобільної клініки буде працювати постійно, максимально ефективно, і одна мультидисциплінарна команда регулярно буде обслуговувати десятки громад. Мобільна медицина перестала бути лише кустарним інструментом, вона стає частиною системи охорони здоров'я та одним з механізмів її відновлення", - сказав він.

"Спілкуючись з сотнями лікарів, я почув від них цікаву тезу про те, що стара модель сільської медицини має багато прогалин і вона далебі не ідеально працювала і до війни, і тим паче,під час великої війни", - підкреслив він.

Благодійний фонд "Фортітьюд ЮА" зареєстровано в грудні 2022 року. Організація є оператором одного з найбільших флотів мобільних клінік в Україні,

Мобільні клініки фонду забезпечують безкоштовну медичну допомогу в прифронтових та деокупованих регіонах (зокрема на Запоріжжі, Миколаївщині, Сумщині та Харківщині). Пацієнти можуть отримати консультації сімейних лікарів, кардіологів, неврологів, офтальмологів, ендокринологів, а також пройти УЗД та ЕКГ.

#медпослуги #село
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