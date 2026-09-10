Система охорони здоров'я орієнтується на те, що в Україні мешкає близько 30 млн громадян, – голова НСЗУ

Система охорони здоров'я орієнтується на те, що в Україні наразі мешкає близько 30 млн українців, повідомила голова Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Наталія Гусак.

"Ми можемо оперувати цифрою до 30 мільйонів українців, які проживають і які отримують відповідну медичну допомогу через укладену безпосередньо декларацію", – сказала вона на конференції "Сільська медицина під час війни: практичні підходи до надання послуг громадського здоров'я та підтримки медичних працівників" в Києві в четвер.

Гусак зазначила, що "загалом з 2024 по 2026 рік кількість активних декларацій скоротилися фактично на 6%".

"Це й втрачені території, і люди, які померли, а також люди, які мають укладені декларації, але протягом останнього року безвиїзно перебувають за кордоном, це фактично 1,2 млн осіб", – сказала вона.

Гусак також зазначила, що згідно з аналізом укладених декларацій майже 69% українців проживає в містах, а 18,5%, або 5,5 млн українців – в селах.

"Зменшення населення відбувається на всіх територіях і поселеннях, але одночасно з цим більше скорочується населення селищ та сіл, ніж міст, що природньо. Збільшується частка населення віком понад 65 років", – сказала вона.

Гусак також зазначила, що в сільській місцевості де живе 18% населення з активними деклараціями, 45% місць надання медичної допомоги.

"Ми вже стикнулися з історією, коли кількість населення йде тільки в мінус, кількість декларацій йде в мінус. Необхідно більш уважно дивитися, чи має сімейний медицина на селі потенціал для фінансового росту, а якщо не так, що з цим мають робити уряд і держава. Майже 31% сімейних лікарів на селі мають менше 50% практики сімейної медицини, тобто менше тисячі декларацій. Фактично 50% сімейних лікарів мають абсолютно ненавантажену практику. І це не тому, що вони не хочуть її навантажити, а тому, що немає ким її навантажити", – сказала вона.

Крім того, Гусак зазначила, що вік майже 37% лікарів на селі перевищує 60 років.

Вона також зауважила, що сімейні лікарі в містах надають своїм декларантам більше направлень до вузьких спеціалістів, "це, найімовірніше, є наслідком кращого доступу до спеціалізованої допомоги в місті". При цьому, якщо в містах погашаються 49% направлень, то в селах 33%, "тобто люди в селі, яким видають направлення, не доходять до лікарів-спеціалістів".