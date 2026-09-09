Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Медицина

МЗУ за 8 місяців придбали медтоварів на 8,2 млрд грн

2 хв читати
Додати як джерело
МЗУ за 8 місяців придбали медтоварів на 8,2 млрд грн

ДП "Медичні закупівлі України" (МЗУ) за 8 місяців придбали медичних товарів на майже 8,2 млрд грн, що складає 83% визначених до закупівлі у 2026 році  медичних товарів.

Як повідомляє МЗУ в пресрелізі,  найбільше коштів станом на початок вересня було спрямовано на закупівлю препаратів і медичних виробів для лікування та забезпечення пацієнтів, зокрема, ліки для дітей та дорослих з онкологічними захворюваннями – 184 позиції на 2 млрд грн, інноваційні лікарські засоби, що закуповуються за механізмом договорів керованого доступу (ДКД) – 32 позиції на 1,9 млрд грн, ліки та медичні вироби для лікування серцево-судинних захворювань – 105 позицій на 1,1 млрд грн, а також медичні вироби для забезпечення донорства крові – 122 позиції на 817,9 млн грн та ліки для дітей та дорослих із гемофілією – 29 позицій на 541,7 млн грн.

Загалом в 2026 році МЗУ мають придбати 813 позицій, включно з тими, що закуповуються за кошти донорів фандрайзингової платформи UNITED24. За 8 МЗУ доставили в регіони 760 позицій ліків і медвиробів, придбаних за кошти бюджету цього та попереднього року.

Крім того, МЗУ повідомляє, що в січні-серпні через електронний каталог Prozorro Market, медичну частину якого з 2019 року адмініструють МЗУ, лікарні придбали медичних товарів майже на 21,1 млрд грн, що 30,2%, більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Середня економія за вісім місяців 2026 року при закупівлях через Prozorro Market склала 12,77% від очікуваної вартості закупівель, а загалом замовники заощадили 3,1 млрд грн.

Одночасно за січень-серпень 2026 року медичні товари через Prozorro Market закуповували 2633 замовники, а свої пропозиції в каталозі представили 1530 кваліфікованих постачальників.

#мзу #ліки #закупілі #медтовари
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова анонсувала на 2026 рік оплату державою послуг лікування рубців та шрамів і запровадження експерименталь…

Читати
Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

Кабінет міністрів України запровадив одноразову виплату в 200 тис. грн для випускників медичних вишів, які влаштовуються на роботу в медзаклади сільс…

Читати