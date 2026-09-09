МОЗ вивчає можливість відкриття аптек в підземних приміщеннях на прифронтових територіях, мережа не згортається – Ляшко

Незважаючи на війну аптечна мережа не згортається, МОЗ та бізнес вивчають можливість відкривати на прифронтових територіях аптеки в підземних приміщеннях, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"У квітні 2022 року працювало 16,2 тис. аптек, то сьогодні в нас в реєстрі 18 тис. Аптечна мережа не згортається, вона поступово відновлюється", – зазначив він на засіданні парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування в середу.

Ляшко зазначив, що існують "певні проблеми, які ми фіксуємо на прифронтових територіях та в сільській місцевості, тому є деякі напрацювання".

"Частина пропозицій аптечного сегменту врахована, і оновлені ліцензійні вимоги направлено уряду. Вони будуть стосуватися спрощення низки вимог до роботи аптек та організації їхньої діяльності. Окремо з'явилася пропозиція від аптечних закладів, які знаходяться на прифронтових територіях, чітко відрегулювати можливість відкриття аптек у підземних приміщеннях", – повідомив міністр.

За його словами, наразі пропозиції щодо врегулювання роботи підземних аптек на прифронтових територіях "опрацьовані, поставлено відповідні доручення Держлікслужбі" і можуть бути врегульовані впродовж місяця.

"З урахуванням останніх прицільних атак ворога по складських приміщеннях уряд після консультації з бізнесом вже ухвалив рішення, яке дозволяє фармацевтичному бізнесу використовувати додаткові складські приміщення і потужності інших ліцензіатів і, таким чином, роззосереджувати запаси лікарських засобів і мінімізувати ризики їх втрати", – сказав він, зазначивши, що надійшли додаткові пропозиції від ретейлу та дистриб'юторів, які також зараз опрацьовують.