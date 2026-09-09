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МОЗ не веде реєстру знищених під час атак агресора ліків, сподівається на свідомість постачальників для запобігання дефіциту – Ляшко

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Міністерство охорони здоров'я не веде реєстру знищених під час атак агресора ліків через комерційну таємницю постачальників, але сподівається на їх свідомість для запобігання дефіциту, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Щодо реєстру втрачених лікарських засобів, то ми не ведемо такий реєстр. Є питання в тому, що бізнес має комерційну таємницю, він це не показує (втрат – ІФ-У) через конкуренцію. В той же час ми проводимо весь час, після кожних атак, зустрічі і наради із виробниками або імпортерами і окремо із дистриб'юторами і прораховуємо усі ризики, щоб розуміти, наскільки є можливість замістити той чи інший препарат чи діючу речовину", – сказав він під час засідання парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування у середу.

Ляшко зазначив, що "за останні чотири з половиною роки у нас виникла проблема кризового дефіциту тільки на початку 2026 року, але питання воно виникло через те, що завод-виробник препаратів проти епілепсії, який постраждав, обіцяв відновитись за чотири місяці, але зробив це за шість місяців не попередивши нас, що не встигає, тому була криза з доступом до препаратів три тижні".

"У нас було звернення до всіх учасників ринку з проханням вчасно попереджати нас, як регулятора, для того, щоб ми могли працювати з компаніями, які виробляють аналогічні препарати, або вирішувати інші питання, як завести той чи інший препарат на територію нашої країни", – сказав він.

Ляшко нагадав, що у визначених медичних закладах створений чотирьох місячний запас ліків, щоб "якщо буде кризова ситуація, ми не повторювали початок 2022 року і мали доступ до лікарських засобів".

"Ситуація в нас прогнозована, але вона залежить від військової ситуації", – підкреслив Ляшко.

#ліки #втрати #дефіцит
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