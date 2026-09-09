МОЗ шукає ефективні механізми компенсації за знищені атаками агресора ліки та пом'якшення податкового навантаження на виробників та експортерів

Міністерство охорони здоров'я шукає ефективні механізми компенсації за знищені атаками агресора ліки та пом'якшення податкового навантаження на виробників та експортерів препаратів, які були знищені, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Щодо компенсації за знищення товару: ми, як члени уряду, припрацьовуємо з Мінекономіки, проводиться ряд нарад", – сказав він під час засідання парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування у середу.

Ляшко зазначив, що, зокрема, МОЗ вирішує питання по сплаті ПДВ за знищений товар.

"Це питання знаємо, пропрацюємо з Міністерством фінансів. Повідомлю, коли будуть рішення, питання на контролі, воно є нагальним", – сказав він.

Крім того, Ляшко зазначив, що МОЗ також вивчає питання можливості розмитнення імпортних товарів на складах, які імпортер може використовувати як альтернативні при змінах логістики через ракетні атаки агресора.

"Ми диверсифікували ризик і дозволили імпортерам і дистриб'юторам використовувати інші склади, Держлікслужба говорить, що це дозволяє ці склади використовувати і для розмитнення, але були деякі запитання є від імпортерів. У нас запланована зустріч із Американською торговою палатою та з ЄБА", – сказав він.

Ляшко підкреслив, що "в разі, якщо буде потреба внести зміни до постанови уряду, зміни будуть внесені оперативно".