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Медицина

МОЗ стимулюватиме локалізацію виробництва ліків – Ляшко

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МОЗ стимулюватиме локалізацію виробництва ліків – Ляшко
Фото: Unsplash

Міністерство охорони здоров'я розроблятиме перелік заходів для стимулювання локалізації виробництва лікарських засобів, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Щодо локалізації у подальшому, нами зроблена аналітика уже по всіх процесах, ми будемо зустрічатися з українським виробником, для того, щоб прийняти конкретне управлінське рішення, в тому числі і в законі або в нормативних актах, які під закон про державні публічні закупівлі", – сказав він.

При цьому Ляшко зазначив, що наразі українські препарати вже домінують у програмі реімбурсації "Доступні ліки".

#ліки #локалізація #виробництво
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