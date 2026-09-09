МОЗ стимулюватиме локалізацію виробництва ліків – Ляшко

Міністерство охорони здоров'я розроблятиме перелік заходів для стимулювання локалізації виробництва лікарських засобів, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Щодо локалізації у подальшому, нами зроблена аналітика уже по всіх процесах, ми будемо зустрічатися з українським виробником, для того, щоб прийняти конкретне управлінське рішення, в тому числі і в законі або в нормативних актах, які під закон про державні публічні закупівлі", – сказав він.

При цьому Ляшко зазначив, що наразі українські препарати вже домінують у програмі реімбурсації "Доступні ліки".