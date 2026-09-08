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Більшість медичних закладів в Україні недоступні для людей з інвалідністю – думка

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Більшість медичних закладів в Україні недоступні для людей з інвалідністю – думка
Фото: Єгор Шуміхін

Переважна більшість медичних закладів в Україні є недоступними для людей із травмами та інвалідністю, повідомила керівниця реабілітаційного центру Superhumans Center Ольга Руднєва.

"Туди потрапляють люди, які вже мають травму, які мають певну інвалідність, але переважна більшість медичних закладів, в яких бували ми або яких бували наші пацієнти, є вкрай недоступними", - зазначила вона під час свого виступу на ІІІ щорічному Форумі "Моя безбар'єрність. Вивчені уроки" в Києві у вівторок.

За словами Руднєвої, під час відвідування медустанов та спілкування з пацієнтами фіксуються випадки відсутності базової інфраструктури, зокрема відсутність ліфтів та неадаптованість обслуговуючих терміналів для людей у кріслах колісних чи з ампутаціями.

Вона додала, що питання безбар'єрності стосується всіх публічних закладів, де людина з інвалідністю має отримувати послуги без фізичних та комунікаційних перешкод.

Агентство "Інтерфакс-Україна" є інформаційним партнером заходу.

ІІІ щорічний Форум "Моя безбар'єрність. Вивчені уроки" ініційовано та організовано Ощадбанком за підтримки Visa в межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської "Без бар'єрів". Ощад разом із партнерами працює над тим, щоб безбар'єрність стала усталеною суспільною нормою.

ІІІ щорічний Форум "Моя безбар'єрність. Вивчені уроки" ініційовано та організовано Ощадбанком за підтримки Visa в межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської "Без бар'єрів". Ощад разом із партнерами працює над тим, щоб безбар'єрність стала усталеною суспільною нормою.

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#медзаклади #доступність #руднєва #безбарєрність #superhumans_center
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