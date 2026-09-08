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Медицина

Агресор станом на 1 вересня пошкодив або знищив 2687 об'єктів медінфраструктури у 854 медзакладах

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Агресор станом на 1 вересня пошкодив або знищив 2687 об'єктів медінфраструктури у 854 медзакладах
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Станом на 1 вересня агресор пошкодив або знищив 2687 об'єктів медичної інфраструктури у 854 медичних закладах України.

Як повідомило Міністерство охорони здоров'я, зокрема, повністю зруйновано 340 об'єктів, що входять до складу 127 закладів охорони здоров'я.

Найбільше пошкоджень і руйнувань зафіксовано на об'єктах закладів охорони здоров'я Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської та Київської областей.

В той же час, за інформацією МОЗу, наразі повністю відновлено 752 об'єкти, ще 317 об'єктів відновлено частково.

"Водночас 87 об'єктів, які були повністю відновлені, згодом зазнали повторних пошкоджень. Наразі діяльність здійснюється на 1 639 об'єктах, ще 187 об'єктів функціонують частково, а 241 об'єкт евакуйовано в інше місце", – уточнили у МОЗ.

За інформацією відомства, від початку повномасштабного вторгнення було знищено 345 автомобілів екстреної медичної допомоги, ще 225 авто пошкоджено, а 80 – захоплено ворогом.

Джерело:

https://moz.gov.ua/uk/v-ukrayini-trivaye-vidnovlennya-poshkodzhenih-ob-yektiv-medichnoyi-infrastrukturi

#пошкодження #медзаклади #відновлення
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