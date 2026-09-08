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Уряд оплачуватиме остеоінтегративне протезування у межах дворічного експериментального проєкту

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Уряд оплачуватиме остеоінтегративне протезування у межах дворічного експериментального проєкту

В Україні стартує дворічний експериментальний проєкт із державної оплати остеоінтегративного протезування.

Як повідомило Міністерство охорони здоров'я, ухвалена Кабінетом міністрів постанова розширює доступ до цього методу протезування для людей із короткими або деформованими ампутаційними куксами стегна чи плеча, яким не підходить традиційне гільзове протезування.

Це, зокрема, стосується пацієнтів, які не можуть користуватися такими протезами через постійний біль, рубці, дерматити чи виразки.

Остеоінтегративне протезування передбачає встановлення внутрішньокісткового імплантату безпосередньо у кістку пацієнта, а потім до нього кріпиться зовнішній протез кінцівки.

Фінансування різних етапів допомоги розподілено між Національною службою здоров'я України (НСЗУ) та Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю. Так НСЗУ оплачуватиме хірургічне втручання та стаціонарну реабілітаційну допомогу за відповідними пакетами медичних гарантій та здійснюватиме доплату за систему прямої кісткової фіксації, Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю забезпечуватиме пацієнта зовнішнім протезом кінцівки, його комплектувальними, а також оплачуватиме послуги з індивідуального підбору, виготовлення, примірки та обслуговування протеза за чинними державними програмами.

Доплата Національної служби здоров'я України за одну систему прямої кісткової фіксації становить 1,2 млн грн.

"Для окремих пацієнтів цей метод може сприяти підвищенню мобільності та комфорту користування протезом. Важливо, що такий метод потребує ретельного відбору пацієнтів і подальшого медичного спостереження через можливі ризики, зокрема, інфекційні ускладнення. Саме через це експериментальний проєкт передбачає чіткі вимоги до закладів, критерії участі пацієнтів та оцінювання результатів лікування", – зазначили у МОЗ.

Джерело: https://moz.gov.ua/uk/paciyenti-zi-skladnimi-amputaciyami-zmozhut-otrimati-osteointegrativne-protezuvannya-koshtom-derzhavi-rishennya-uryadu

#протезування #моз #проєкт
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