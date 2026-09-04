Російський агресор атакував одразу три склади з лікарськими засобами – Радуцький

Російський агресор атакував одразу три склади з лікарськими засобами, знищивши фармсклад "Біокон", склад фармкомпанії TEVA та склад ВООЗ, повідомив голова парламентського комітету здоров’я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький

"Ворог продовжує цілеспрямовано атакувати об’єкти медичної системи. Цього разу за один день під удар потрапили одразу три будівлі, пов’язані із забезпеченням України ліками та медичними засобами: склад "Біокон", склад компанії TEVA та склад Всесвітньої організації охорони здоров’я. Очевидно, що такі дії – це удар по забезпеченню українських пацієнтів необхідним лікуванням", – написав він в телеграм-каналі в п’ятницю.

За словами Радуцького, найбільші масштаби втрат наразі зафіксовано на складі "Біокон" у Бориспільському районі, де російська атака повністю знищила один із найбільших фармацевтичних логістичних комплексів України площею понад 45 тис. кв. м.

За повідомленнями ЗМІ, попередні збитки від знищення складу "Біокон" можуть сягати близько 15 млрд грн. Компанія поки не підтвердила агентству "Інтерфакс-Україна" цю інформацію. Наразі Господарсько-фармацевтична компанія "Біокон" припинила всі операції, зокрема приймання та відвантаження лікарських засобів.

Ще одним фармскладом складом, який знищила РФ, став склад фармкопанії TEVA. Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в компанії, наразі проводиться оцінювання завданих збитків.

ВООЗ також проводить оцінку втрат від знищення агресором складу медичних товарів та ліків у Дніпрі. В організації зазначили, що на знешкодженому складі зберігалося близько 20% від обсягу товарів, які зберігалися там у 2025 році, адже ВООЗ змогла переформувати логістику з урахуванням воєнних ризиків.

Як нагадали агентству в Міністерстві охорони здоров’я, наприкінці серпня уряд спростив умови зберігання лікарських засобів на період дії воєнного стану, надавши можливість фармкомпаніям "оперативніше залучати додаткові складські приміщення та розміщувати запаси ліків на різних складах, щоб зменшити ризики їхньої втрати внаслідок російських атак".

"Таке рішення стало необхідним через систематичні удари по виробничих, складських і логістичних об’єктах. Адже зберігання великих запасів ліків в одному місці підвищує ризик перебоїв із їх постачанням до аптек і пацієнтів", – зазначили в МОЗ.

Відомство уточнило, що, згідно з оновленими правилами, на період воєнного стану фармацевтичні компанії зможуть зберігати лікарські засоби не лише на складах, зазначених у їх ліцензійному реєстрі, а й за потреби залучити додаткові складські приміщення, які не внесено до їх ліцензійного реєстру.

"У разі безпекової загрози запаси можна буде швидше розосередити між кількома майданчиками, не обмежуючись лише складами, які заздалегідь зазначені в ліцензійному реєстрі", – уточнили в МОЗ.