В сервісі "Укрпошта. Аптека" доступні більше 23 тис. найменувань лікарських засобів

В сервісі "Укрпошта. Аптека" наразі доступні більше 23 тис. найменувань лікарських засобів, сервіс виконує більше 100 тис. замовлень щомісяця, повідомив директор з розвитку аптечного бізнесу "Укрпошти" Денис Діжицький.

"Аптечна інфраструктура, на жаль, не покриває усі населені пункти, і дуже часто так буває, що доступність ліків є обмеженою, тому ми реалізували проєкт "Укрпошта. Аптека". Ми маємо на сьогодні в своїх складських приміщеннях більше 23 тисячі найменувань лікарських засобів", – сказав він під час вебінару Національної служби здоров’я України (НСЗУ).

Діжицький зазначив, що "Укрпошта. Аптека" виконує більше 100 тис. замовлень щомісяця та має більше 50 договорів з виробниками лікарських засобів, зокрема, "з такими гігантами вітчизняного фармвиробництва, як "Фармак", "Дарниця", Київський вітамінний завод, "Артеріум", БХФЗ".

Він також повідомив, що сервіс працює з програмою реімбурсації вартості лікарських засобів і програмою "Доступні ліки".

"Ми маємо зараз вже більше 20 тис. погашених рецептів на місяць", – сказав він.

Діжицький зазначив, що сервіс реалізується на базі власних складських потужностей.

"Укрпошта організувала повністю склад з нуля, це склад європейського стандарту, відповідно ми отримали всі дозвільні документи, "Укрпошта" повністю відповідає усім вимогам зберігання лікарських засобів на своєму складі. На складі працюють кваліфіковані фахівці, тобто це фармацевти з вищою освітою, і уповноваженні особи", – сказав він.

Водночас Діжицький уточнив, що наразі сервіс працює виключно з лікарськими засобами, які підпадають під температурний режим 15-25.

"Ми поки що не працюємо з термомобільними лікарськими засобами, це вже буде наступний крок реалізації проєкту", – сказав він.

Керівник сервісу зазначив, що "Укрпошта" доставляє ліки в будь-який населений пункт України.

"Незалежно від того, чи там населення 100 людей, чи, наприклад, там 10 навіть є у нас людей, "Укрпошта" доставляє туди ліки. Станом на зараз у нас активно опрацьовані більше 26 тисяч населених пунктів. "Укрпошта" доставляє навіть у всі прифронтові території, там де, на жаль, зараз вже відсутня будь-яка інфраструктура, не тільки аптечна, в тому числі і будь-які магазини", – сказав він.