Склад фармкомпанії "Тева в Україні" двічі зазнав ударів агресора

Склад фармацевтичної компанії "Тева в Україні" в четвер двічі зазнав ударів агресора.

"Сьогодні склад "Тева в Україні" двічі зазнав ударів унаслідок російської атаки. Найважливіше – усі наші колеги у безпеці, ніхто не постраждав", – повідомила компанія у Facebook.

"Тева в Україні" зазначає, що компанія продовжує працювати і оцінює наслідки атаки.

"Робимо все можливе, щоб мінімізувати вплив на постачання і щоб українські пацієнти й надалі мали доступ до необхідних їм ліків", – зазначили в компанії.