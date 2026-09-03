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Медицина

Склад фармкомпанії "Тева в Україні" двічі зазнав ударів агресора

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Склад фармацевтичної компанії "Тева в Україні" в четвер двічі зазнав ударів агресора.

"Сьогодні склад "Тева в Україні" двічі зазнав ударів унаслідок російської атаки. Найважливіше – усі наші колеги у безпеці, ніхто не постраждав", – повідомила компанія у Facebook.

"Тева в Україні" зазначає, що компанія продовжує працювати і оцінює наслідки атаки.

"Робимо все можливе, щоб мінімізувати вплив на постачання і щоб українські пацієнти й надалі мали доступ до необхідних їм ліків", – зазначили в компанії.

#тева_в_україні #атака_рф #склад
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