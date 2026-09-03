АМКУ дозволив медцентру "Добробут-Поліклініка" купити клінку "Мірум"

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл ТОВ "Медичний центр "Добробут-Поліклініка" та фізособі-громадянину України встановити контроль над багатопрофільним лікувально-діагностичним центром ТОВ "Мірум".

Як повідомив АМКУ, згідно із наданим 13 вересня дозволом, медцентр "Добробут-Поліклініка" та фізособа отримають контроль на 100% статутного капіталу ТОВ "Мірум".

У мережі "Добробут" агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили, що не коментують угоду до її укладення, яке очікується до кінця осені.

Як повідомлялося, в 2019 році "Добробут" купив 100% приватної клініки "Борис", бенефіціаром якої був Михайло Радуцький, який того ж року був обраний депутатом від партії "Слуга народу" і очолив парламентський комітет здоров’я нації, медичної допомоги та медстрахування.

В 2020 році "Добробут" купив приєднав медичну мережу Doctor Sam, що налічує три поліклініки у Києві.

Медмережа "Добробут" об’єднує медичні центри і стаціонари для дорослих і дітей, службу невідкладної допомоги, стаціонар для дорослих із центром неврології, кардіологічний центр, клінічний центр онкології, експертний медичний центр, центр вертебрології, стоматологію.

"Добробут" – одна з найбільших в Україні приватних медичних мереж. У портфелі компанії 17 медичних центрів в Києві та Київській області, служба невідкладної допомоги, стоматологія та аптеки. Медичні центри мережі надають послуги для дітей та дорослих за понад 75 медичними напрямками. Щороку хірурги "Добробуту" проводять понад 11 тис. операцій. У мережі працюють понад 3 тис. співробітників.