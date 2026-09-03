Доменте змінить Хабіхта на посаді очільника Представництва ВООЗ в Україні

Сільвіу Доменте очолить Представництво ВООЗ в Україні замість доктора Ярно Хабіхта, який пропрацював на посаді цій вісім років.

Як повідомило Представництво ВООЗ в Україні агентству "Інтерфакс-Україна", Доменте за освітою лікар-хірург, має ступінь магістра громадського здоров’я Лондонської школи гігієни та тропічної медицини. Працює у сфері охорони здоров’я понад 30 років, з них майже 20 - у ВООЗ, очолював представництва ВООЗ у Молдові, Греції та Грузії.

Разом із новим представником ВООЗ в Україні продовжить підтримувати систему охорони здоров’я за трьома ключовими напрямами: реагування, відновлення та реформа — у тісній співпраці з МОЗ України, партнерами та іншими зацікавленими сторонами.