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Доменте змінить Хабіхта на посаді очільника Представництва ВООЗ в Україні

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Доменте змінить Хабіхта на посаді очільника Представництва ВООЗ в Україні
Фото: ВООЗ

Сільвіу Доменте очолить Представництво ВООЗ в Україні замість доктора Ярно Хабіхта, який пропрацював на посаді цій вісім років.

Як повідомило Представництво ВООЗ в Україні агентству "Інтерфакс-Україна", Доменте за освітою лікар-хірург, має ступінь магістра громадського здоров’я Лондонської школи гігієни та тропічної медицини. Працює у сфері охорони здоров’я понад 30 років, з них майже 20 - у ВООЗ, очолював представництва ВООЗ у Молдові, Греції та Грузії.

Разом із новим представником ВООЗ в Україні продовжить підтримувати систему охорони здоров’я за трьома ключовими напрямами: реагування, відновлення та реформа — у тісній співпраці з МОЗ України, партнерами та іншими зацікавленими сторонами.

#вооз #представництво #сільвіу_доменте
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