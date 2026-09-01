МОЗ запроваджує чергові євроінтеграційні цифрові новації в сфері косметичної продукції та ліків

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) запроваджує чергові євроінтеграційні цифрові новації, зокрема у сфері косметичної продукції та лікарських засобів, повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

"За останній період у нас фактично появилися нові системи й рішення, які потрібні для євроінтеграції. Наприклад, система щодо косметичної продукції. Це європейська вимога для того, аби був прозорий облік косметичних продуктів в Україні", – сказала вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Карчевич уточнила, що рішення в сфері косметичної продукції "це фактично декларація інформації про всю косметику, яка є на території країни, для того, щоб ми були впевнені, що косметичні продукти безпечні для використання".

"Це не лише захищає споживачів, а й створює зрозумілі та передбачувані правила для бізнесу", – сказала вона.

Крім того, Карчевич зазначила, що МОЗ запроваджує "низку рішень, які потрібні для лікарських засобів в контексті євроінтеграційних зобов'язань".

"Наприклад, це міжнародний формат eCTD для реєстрації ліків, який дозволив об'єднати сотні документів в єдину архітектуру і структуру для того, щоб швидко розглядати і приймати рішення щодо реєстрації лікарських засобів", – сказала вона.