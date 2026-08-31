Відповідність європейським вимогам потребує від фармвиробників значних інвестицій – гендиректор "Інтерхіма"

Відповідність фармвиробництва європейським вимогам потребує від українських фармацевтичних виробників значних інвестицій, що може призвезти до підвищення собівартості продукції, вважає генеральний директор фармацевтичної компанії "Інтерхім" Анатолій Редер.

"Ми перебуваємо в тій парадигмі, в якій зараз рухається наша країна, – до європейських вимог. Ми повинні розуміти, що відповідність європейським стандартам, директивам ЄС, тим принципам та підходам, які зараз діють у Європі, вимагатиме від нас значних додаткових інвестицій – у виробництво, регуляторні процеси, дослідження тощо. Тобто йдеться про величезні додаткові витрати задля того, щоб з плином доволі короткого часу відповідати вимогам, які сьогодні є нормою в Європейському Союзі. При поступовому переході до цих вимог, це треба визнати, суттєво зростатимуть витрати на виробництво", – сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Як зазначив Редер, відповідність європейським стандартам, зокрема імплементованим в українському законі про лікарські засоби, автоматично потребуватиме додаткового інвестування, що так чи інак призводитиме до зростання цін.

"Маємо відкрито про це говорити. Зробити таблетки з повітря неможливо. Якщо буде потрібен додатковий контроль, будуть потрібні додаткові витрати. Сьогодні ми контролюємо всі серії виробленої продукції протягом усього терміну придатності, чого раніше не вимагалось, і це сотні та тисячі вироблених серій та, відповідно, величезні кошти. Додаткові точки контролю у виробництві, які вимагає від нас законодавство Євросоюзу, це додатковий парк приладів, додатковий персонал лабораторій, додаткові виробничі процеси, це об’єктивно масштабні інвестиції. Ці витрати неминуче вплинуть на зростання цін", – констатував він.