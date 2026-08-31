"Інтерхім" розширює лінійку АФІ для виробництва транквілізаторів

Фармацевтична компанія "Інтерхім" розширює лінійку активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ) для виробництва анксіолітиків (транквілізаторів), повідомив генеральний директор компанії Анатолій Редер.

"Підприємство впродовж останніх років реалізовує програму розробки та впровадження у виробництво субстанцій, які ми не використовуємо для власних потреб. Водночас вони є затребуваними іншими фармвиробниками як в Україні, так і за її межами. Це переважно анксіолітики", – сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Як зазначив Редаер, раніше субстанцію "діазепам" "Інтерхім" закуповув у Китаї, оскільки з комерційних міркувань було невигідно здійснювати власне виробництво, "хоча технічно ми цілком могли це зробити".

"Згодом підхід докорінно змінився. Сьогодні ми вже зареєстрували та використовуємо власну субстанцію "діазепам". Розробили та підготували до реєстрації АФІ "лоразепам", і це стало поштовхом для виробництва готових лікарських форм", – сказав він.

"Для країни дуже важливо гарантувати належний доступ та мати достатній спектр таких препаратів, що дає змогу медичним фахівцям, насамперед неврологам, психіатрам, комплексно вирішувати складні медичні проблеми. Тому, як правило, в багатьої країнах такі бензодіазепіни належать до переліків критичних ліків, які дуже важливі для системи охорони здоров’я", – підкреслив Редер.