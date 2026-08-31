Задеклароване урядом спрощення реєстрації ліків з вітчизняних АФІ потребуватиме чіткого механізму реалізації – думка

Задеклароване Програмою дій уряду спрощення реєстрації лікарських засобів, вироблених з вітчизняних активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ), стане стимулом для розвитку виробництва АФІ, але потребуватиме чітко визначеного механізму реалізації, вважає генеральний директор фармацевтичої компанії "Інтерхім" Анатолій Редер.

"Якщо справді таку ініціатива буде впроваджено, це для нас дуже важливо, ми категорично "за". Я поки не дуже розумію, як саме це буде реалізовано, адже потрібно, щоб був прозорий та зрозумілий регуляторний механізм. Не просто сказати "давайте підтримаємо виробників готових лікарських засобів, які використовують АФІ, вироблені в Україні", а розробити та прописати чіткий алгоритм", – сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Редера, розроблення та реалізація такого механізму для українських виробників це стане потужним стимулом розвивати локальне виробництво субстанцій та розширювати перелік готових препаратів виробництва, випущених з українських АФІ.

Він повідомив, що наразі для понад 70% обсягу виробництва готових лікарських засобів "Інтерхіма" закривається субстанціями, які виготовило підприємство. Крім того, "Інтерхім" використовує субстанції виробництва компанії "Фармхім" (Шостка Сумської обл.)

Загалом близько 80% препаратів "Інтерхім"випускає з українських субстанцій.