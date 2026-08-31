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Майже половина законтрактованих НСЗУ надавачів первинки не мають в контракті послуги з супроводу та лікування туберкульозу

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Майже половина законтрактованих НСЗУ надавачів первинки не мають в контракті послуги з супроводу та лікування туберкульозу

 Станом на 31 серпня 2026 року з 2626 законтрактованих Національною службою здоров’я України (НСЗУ) надавачів первинної меддопомоги мають додаткову послугу з супроводу та лікування туберкульозу мають тільки 1340, 1286 – не мають.

Як повідомляє НСЗУ у телеграм-каналі, у серпні до НСЗУ надійшло 932 пропозиції про внесення змін до договорів, за цими пропозиціями НЗСУ планує укласти відповідні договори про внесення змін до контрактів.

НСЗУ зазначає, що ще 354 надавачам необхідно завершити передбачену процедуру.

Нацслужба нагадує, що з 1 вересня 2026 року, для усіх надавачів первинної медичної допомоги набувають чинності додаткові вимоги щодо супроводу та лікування дорослих і дітей, хворих на туберкульоз.

Нацслужба зазначає, що надавачам, які ще не завершили підготовку, необхідно якнайшвидше визначити відповідального лікаря та підтвердити відповідність кваліфікаційним вимогам.

#туберкульоз #нсзу
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