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УЧХ презентував у Дубаї методики інклюзивного навчання першій допомозі

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УЧХ презентував у Дубаї методики інклюзивного навчання першій допомозі
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) представив у фіналі міжнародного конкурсу DIHAD First Aid World Cup 2026 у Дубаї досвід інклюзивного навчання першій допомозі.

 “Фахівчиня департаменту першої допомоги Національного комітету Українського Червоного Хреста Анна Нікольська представила інновацію у сфері першої допомоги — використання технік першої допомоги як інструменту соціальної реабілітації та інтеграції людей із фізичною інвалідністю для повернення до звичного життя в громадах”, – повідомив УЧХ у Фейсбуці у понеділок. 

В Дубаї Український Червоний Хрест, як переможець європейського етапу конкурсу, представляв європейський регіон у фіналі міжнародного змагання з першої допомоги. Український Червоний Хрест отримав почесну грамоту та подяку за увагу до потреб людей з інвалідністю й розробку оновлених інклюзивних методологій проведення тренінгу з першої допомоги.

Як зазначили в організації, УЧХ вперше досяг такого результату на міжнародному конкурсі, попри виклики та небезпеку, пов’язані з повномасштабною війною. Виступ у фіналі DIHAD First Aid World Cup 2026 став для Українського Червоного Хреста дебютом у презентації українських напрацювань на міжнародному рівні.

"Для нас важливо, щоб перша допомога була доступною кожному… Саме тому ми розвиваємо інклюзивні підходи до навчання, аби кожна людина, незалежно від своїх фізичних можливостей, мала доступ до знань і навичок, які можуть врятувати життя", — зазначила майстер‑тренерка з першої допомоги, керівниця цього напряму УЧХ Надія Ямненко.

#навчаннях #дубаї #тчху #тренінг #учх
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