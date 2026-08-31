Петиція до Кабміну про суттєве підвищення рівня зарплати медпрацівникам набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом суттєво підвищити рівень заробітної плати медичним працівникам України та забезпечити гідні умови праці набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 17 червня і станом на 31 серпня вона набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"Медичні працівники України вже багато років поспіль працюють в умовах колосального наднавантаження, щосекунди рятуючи життя громадян. Попри це, поточний рівень фінансового забезпечення медиків залишається критично низьким і не відповідає ступеню їхньої відповідальності, ризикам для здоров’я та рівню професійної кваліфікації. Низький статус оплати праці багатьох фахівців змушує талановиті кадри залишати професію або емігрувати за кордон, що створює загрозу дефіциту кадрів у державній системі охорони здоров’я", – йдеться у петиції.

У зв’язку з цим авторка петиції просить: ініціювати перегляд базових окладів – встановити мінімальний рівень заробітної плати для середнього медичного персоналу на рівні не менше 25 тис. грн, для лікарів – не менше 40 тис. грн після вирахування податків; переглянути та гарантувати своєчасну виплату надбавок за роботу у важких умовах, нічні зміни, стаж та психоемоційне навантаження; впровадити жорсткий контроль за розподілом бюджетних коштів у медичних закладах, щоб недопустити штучного переведення працівників на пів ставки при фактичному виконанні повного обсягу роботи.

Як повідомлялося, 5 січня петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом підвищити заробітні плати для медичних сестер до 25 тис. грн та для лікарів до 30 тис. грн набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Тодішня прем’єрка Юлія Свириденко у відповідь на петицію заявила, що збільшення ставки та тарифу з надання екстреної медичної допомоги створюються передумови досягнення рівня базової заробітної плати для лікарів екстреної та первинної медичної допомоги до 35 тис. грн.

У жовтні 2025 року урядовим рішенням унормовано, що для збільшення фонду заробітної плати щомісяця за кожного працюючого лікаря медзаклад на території активних бойових дій отримуватиме додатково 12 тис. грн, а за медичних сестер, інших середніх та молодших медичних працівників – додатково 9 тис. Грн. Згідно з розрахунками заробітна платня у зонах активний бойових дій становитиме для лікарів – 40 тис. грн, для медичних сестер та інших середніх медичних працівників – 27 тис. грн, для молодших медичних працівників – 18 тис. грн. При цьому в зонах можливих бойових дій модельований рівень оплати становитиме для лікарів – 28 тис. грн, для медичних сестер та інших середніх медичних працівників —18 тис. грн.