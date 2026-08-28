БФ "Охматдит – здорове дитинство" завершив відновлення лікарні з економією коштів

Лікувально-діагностичний комплекс НДСЛ "Охматдит", який постраждав під час російської ракетної атаки у липні 2024 року, відновлено; фактична вартість будівельних робіт становить близько 272,1 млн грн., що на 93 млн. грн. менше оціночної, повідомив БФ "Охматдит – здорове дитинство", що профінансував ремонт лікарні коштом благодійних внесків.

"Фактична вартість виконаних будівельних робіт становила близько 272,1 млн грн. На старті закупівлі їхню вартість оцінювали у 367,45 млн грн. Відтак різниця між очікуваною та фактичною вартістю склала 93,35 млн грн – а це близько чверті від початкової вартості, що вдалося зекономити", – йдеться у повідомленні фонду, що отримало агентство "Інтерфакс-Україна" у п’ятницю з нагоди презентації підсумків проєкту.

Голова Наглядової ради БФ "Охматдит – здорове дитинство" Соломія Вітвіцька нагадала, як після ракетної атаки навколо "Охматдиту" об’єдналися українці. "Ми вдячні кожному, хто долучився до відновлення. Для фонду це була величезна відповідальність – зробити все, щоб кошти, зібрані на відбудову, були використані за цільовим призначенням. Сьогодні головний результат говорить сам за себе – комплекс відновлено, – сказала Вітвіцька. – Для нас важливо відкрито показати цей результат і прозвітувати, адже довіра людей – і до фонду, і до благодійного сектору України загалом – надзвичайно важлива".

Зазначено, що попри відновлювальні роботи, відділення комплексу не припиняли роботу. "Хочу подякувати колективу лікарні, який від моменту обстрілу не зупиняв роботу ні на день і продовжував виконувати свою головну місію – рятувати життя маленьких українців", – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, слова якого наводяться у повідомленні БФ.

"На старті проєкт відновлення комплексу привернув значну суспільну увагу. Згодом фонд переглянув підходи до його реалізації та модель відбору підрядника. Нову закупівлю будівельних робіт у 2024 році провели через Prozorro. До проєкту також залучили міжнародну інжинірингову компанію Eptisa та фахівців із технічного й авторського нагляду", – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що у процесі проєкт не раз доводилося коригувати. "Роботи тривали в діючій лікарні, а команда паралельно шукала оптимальні технічні рішення, працювала в умовах складної зими та перебоїв зі світлом", – розповів виконавчий директор фонду Роман Лобай:

"Для нас було важливо не просто профінансувати відновлення, а вибудувати процес так, щоб на кожному етапі було зрозуміло, як ухвалюються рішення, як контролюються роботи і як використовуються кошти. Сьогодні ми маємо результат, і для мене особливо цінно, що нам вдалося оптимізувати вартість робіт без погіршення їхньої якості. Це результат великої спільної роботи всієї команди", – сказав Лобай.

Як повідомлялося, 8 липня 2024 року під час масованої російської ракетної атаки одна з ракет влучила в НДСЛ "Охматдит". Було зруйновано токсикологічний корпус №3 та пошкоджено ще чотири будівлі лікарні, зокрема лікувально-діагностичний комплекс. Внаслідок атаки на лікарню загинули двоє людей, 32 отримали поранення. Після удару з "Охматдиту" евакуювали понад 600 дітей. Попри масштабні пошкодження, лікарня продовжила роботу.

Під час відновлення роботи "Охматдиту" було декілька хвиль суспільного інтересу до лікарні: скандали із непрозорим тендером та завищеними цінами (серпень 2024 р.) та із невиплатою благодійних коштів лікарні (серпень 2024 р.)

Благодійний фонд "Охматдит – здорове дитинство" провів власний комерційний конкурс на відбудову пошкодженого корпусу, переможцем якого обрали маловідому запорізьку компанію ТОВ "Буд-технолоджі". Її пропозиція на суму 307 млн грн була третьою за дороговизною серед 14 учасників (інші пропонували ціни значно нижчі), при цьому статутний фонд компанії становив лише 5 тис. грн. Це викликало суспільний резонанс і звинувачення у ймовірній корупції, після чого Міністерство охорони здоров’я та лікарня скасували результати цього конкурсу та вирішили перенаправляти кошти на держрахунки для проведення прозорих торгів через систему Prozorro.

Скандал із невиплатою благодійних коштів лікарні. Колишній генеральний директор "Охматдиту" Володимир Жовнір публічно заявив, що БФ "Охматдит – здорове дитинство" відмовився перераховувати зібрані українцями донати (близько 378 млн грн) безпосередньо на рахунки медустанови.

У БО "Благодійний фонд "Охматдит – здорове дитинство" розповіли, що співпрацюють з лікарнею з 2022р., проте напряму лікарня не отримала жодного разу ні копійки на свої рахунки від Фонду, оскільки медзаклад не є кінцевим бенефіціаром, а кошти БФ перерахував безпосередньо підрядникам.