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УЧХ навчає дітей правилам безпеки під час війни

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УЧХ навчає дітей правилам безпеки під час війни
Фото: Red Cross Ukraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) навчає дітей правилам безпеки під час війни. 

"Дитинство під звуки сирен, навчання в укриттях і постійні ризики, пов’язані з війною, — реальність багатьох українських дітей. Сьогодні школярам мало просто здобувати знання. Їм життєво необхідно вміти розпізнавати загрози та правильно реагувати на них, убезпечувати себе та допомагати людям поруч. Саме цьому фахівці Українського Червоного Хреста навчають дітей і підлітків у межах проєкту "Сесії в класах безпеки", — повідомив УЧХ у Фейсбуці у п’ятницю. 

Під час інтерактивних занять діти засвоюють правила поведінки під час повітряної тривоги та інших надзвичайних ситуацій. Вони вчаться діяти за алгоритмом у разі пожежі чи задимлення, безпечно поводитися біля водойм, розпізнавати ризики та ухвалювати безпечні рішення у повсякденному житті. 

#безпека #діти #тчху #учх
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