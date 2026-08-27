На Львівщині вперше в Україні офіційно працевлаштували іноземного лікаря за спрощеною процедурою

У Львівській області вперше в Україні іноземного лікаря офіційно працевлаштували за спрощеною процедурою. Ним став провідний європейський інтервенційний кардіолог Кшиштоф Пуйдак, який долучився до команди Університетської лікарні Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Відбулося це в межах урядового експериментального проєкту, який передбачає запровадження сучасних підходів у медичній освіті. Мета – дати українським студентам, інтернам і молодим лікарям можливість опановувати передові світові практики, проходити практичне навчання у провідних іноземних фахівців та порівнювати міжнародний досвід безпосередньо у Львові, без потреби виїжджати за кордон", – написав Козицький в телеграм-каналі.