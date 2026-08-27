Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Медицина

На Львівщині вперше в Україні офіційно працевлаштували іноземного лікаря за спрощеною процедурою

1 хв читати
Додати як джерело

У Львівській області вперше в Україні іноземного лікаря офіційно працевлаштували за спрощеною процедурою. Ним став провідний європейський інтервенційний кардіолог Кшиштоф Пуйдак, який долучився до команди Університетської лікарні Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Відбулося це в межах урядового експериментального проєкту, який передбачає запровадження сучасних підходів у медичній освіті. Мета – дати українським студентам, інтернам і молодим лікарям можливість опановувати передові світові практики, проходити практичне навчання у провідних іноземних фахівців та порівнювати міжнародний досвід безпосередньо у Львові, без потреби виїжджати за кордон", – написав Козицький в телеграм-каналі.

#іноземець #працевлаштування #лікар
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова анонсувала на 2026 рік оплату державою послуг лікування рубців та шрамів і запровадження експерименталь…

Читати
Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

Кабінет міністрів України запровадив одноразову виплату в 200 тис. грн для випускників медичних вишів, які влаштовуються на роботу в медзаклади сільс…

Читати