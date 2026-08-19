ВООЗ проводить оцінку втрат від знищення агресором складу медтоварів та ліків у Дніпрі

ВООЗ проводить оцінку втрат від знищення агресором складу медичних товарів та ліків у Дніпрі.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у ВООЗ, наразі проводиться оцінка, які медичні товари були пошкоджені або знищені. Остаточна інформація буде доступна після того, як відповідні офіційні органи нададуть доступ до складу.

ВООЗ зауважила, що організація "постійно переглядає та адаптує свій підхід до зберігання медичних товарів, використовуючи декілька складських приміщень у різних регіонах"

"На складі в Дніпрі, який нещодавно зазнав атаки, зберігалося близько 20% від обсягу товарів, які ВООЗ зберігала там у 2025 році. Це є безпосереднім результатом роботи ВООЗ з мінімізації ризиків і, де це можливо, забезпечення прямої доставки кінцевому отримувачу замість підтримання великих запасів на складах", – повідомили в ВООЗ.

У ВООЗ зазначили, що "остаточна вартість пошкоджених медичних товарів наразі ще не визначена та залишається на етапі оцінки, водночас очікується, що ця вартість буде значно нижчою, ніж могла б бути, якби ВООЗ і надалі зберігала більші обсяги медичних товарів на складі та інших локаціях, як це було раніше".

Наразі пріоритетом організації є встановлення, які саме товари були пошкоджені, та визначення, як їх можна замінити за підтримки партнерів.

ВООЗ продовжує доставляти медикаменти та медичне обладнання до закладів охорони здоров'я у прифронтових регіонах, а також безпосередньо людям, які проживають у важкодоступних районах, де доступ до медичних послуг залишається обмеженим.

У 2025 році ВООЗ надала медичні товари та обладнання для підтримки 954 українських закладів охорони здоров'я. Близько 650 метричних тонн медичних товарів було доставлено в Україну для подальшого розподілу по всій країні з урахуванням різних потреб регіонів. У 2026 році ВООЗ продовжує підтримувати людей, які цього потребують, та допомагати системі охорони здоров'я залишатися функціональною. Від початку 2026 року було доставлено товарів на суму $10,5 млн (257 метричних тонн).

Як повідомлялося, 9 серпня російські війська знищили склад ВООЗ у Дніпрі, де зберігалися медикаменти для лікарень і людей поблизу лінії фронту, в тому числі, життєво необхідні медикаменти, призначені для лікарень і населення прифронтових територій.