Асортимент ліків у першому півріччі залишався стабільним, фармлогістика шукає альтернативні маршрути – експерт

Асортимент лікарських засобів на фармринку України в першому півріччі 2026 року загалом залишався стабільним, при цьому фармацевтичній логістиці актуалізуються питання альтернативних маршрутів, вважає директор департаменту маркетингу та продажів корпоративних брендів фармацевтичної компанії "Дарниця" Роман Шкотов.

"В першому півріччі 2026 року номенклатура лікарських засобів роздрібного фармацевтичного ринку порівняно з аналогічним періодом минулого року суттєво не змінилася. Серед лідерів залишаються переважно ті самі бренди, хоча їхні позиції в рейтингу можуть змінюватися", - повідомив він агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас, за його словами, розширення програми "Доступні ліки" помітно впливає на структуру ринку: після внесення до програми інноваційних препаратів для лікування цукрового діабету вони посіли перше та друге місця.

Шкотов зазначив, що у першому півріччі кількість SKU на фармринку скоротилася на 0,6%, з 9903 до 9841, брендів - на 0,7%, а МНН - на 0,4%. Однак зросла кількість маркетуючих організацій - з 346 до 359.

"Тобто суттєвого звуження асортименту немає. Ринок радше оптимізується та перерозподіляється між виробниками. Якщо говорити про "Дарницю", то вона залишається одним із виробників із широким портфелем: у роздрібному аудиті представлено понад 400 SKU компанії", - сказав він.

Головною тенденцією першого півріччя експерт назвав те, що "ринок трохи зростає у гривні, але скорочується в упаковках". Так, продажі у грошовому виразі сягнули 87,9 млрд грн, на 0,9% перевершивши показник рік тому, однак кількість проданих упаковок зменшилася на 6,4%, до 386,8 млн. Середня вартість упаковки зросла приблизно на 7,9%, до 227 грн (дані загалом по ринку).

"Для українських виробників падіння було ще відчутнішим: продажі в упаковках скоротилися приблизно на 8,5%, тоді як імпортних препаратів - на 1,5%", -наголосив він.

"Дарниця" зберігає перше місце за кількістю реалізованих упаковок - близько 39,5 млн у першому півріччі 2026 року, або приблизно 10,2% ринку. "У грошах компанія залишається другою маркетуючою організацією", - сказав він.

Експерт зауважив також, що окремі напрями, зокрема кардіологія та препарати для лікування захворювань центральної нервової системи, демонструють значно кращу динаміку.

При цьому Шкотов зазначив, що в першому півріччі частка препаратів українського виробництва у роздрібних продажах в упаковках дещо знизилася - з 69,9% у першому півріччі 2025 року до 68,4% у 2026 році, у грошах - з 48,1% до 45,9%.

Українські препарати й надалі покривають понад дві третини фізичного обсягу споживання, що підтверджує важливу роль локального виробництва для функціонування системи охорони здоров’я, зауважив експерт.

Коментуючи вплив на фармринок розширення програми реімбурсаціії вартості лікарських засобів, Шкотов назвав його загалом позитивним, але він різниться залежно від терапевтичної групи.

"Наприклад, у сегменті препаратів для лікування артеріальної гіпертензії за останні чотири тижні обсяг споживання в упаковках зріс приблизно на 7%. Завдяки програмі "Доступні ліки" держава повністю або частково відшкодовує вартість препаратів. Для виробників включення препаратів до програми означає зростання попиту й обсягів продажу. Для виробників важливо, щоб подальше розширення програми супроводжувалося економічно обґрунтованими умовами реімбурсації та ціноутворення", - сказав він.

Шкотов нагадав, що в 2026 році фінансування "Доступних ліків" збільшено до 8,7 млрд грн проти 6,9 млрд грн у 2025 році, причому програма продовжує розширюватися, зокрема у кардіології, діабеті та лікуванні респіраторних захворювань. Найбільше розширення відбулося у липні, коли перелік поповнили 51 нова МНН та комбінація МНН для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. У результаті до програми увійшло ще 260 торговельних назв, а загальна кількість позицій зросла до 1 038.

"У межах цьогорічного розширення до програми додатково вже увійшли 58 позицій препаратів "Дарниці" в різних дозуваннях та формах випуску. Загалом у "Доступних ліках" представлено 94 позиції компанії (в різних дозуваннях та формах випуску), з яких 48 повністю реімбурсуються, тобто пацієнти можуть отримувати їх безоплатно", - сказав він.

Коментуючи питання фармацевтичної логістики, експерт зазначив, що "логістика від максимальної ефективності змістилась у бік стійкості".

"Якщо у 2022 році ключовим питанням було відновити постачання, то сьогодні головне - мати альтернативні маршрути, резервних постачальників і запаси та можливість швидко перебудувати ланцюг постачання", - сказав він, зауваживши водночас, що зміни в логістиці прямо впливають на собівартість та стабільність постачання ліків.

"Лише за останні місяців дизельне пальне подорожчало приблизно на 54%, а бензин А-95 — на ~37%. Разом із стрибками вартості, небезпечними маршрутами, дефіцитом водіїв і транспорту це змушує українських виробників ліків безперервно управляти ризиками для стабільного забезпечення виробництва. Якщо не буде ніяких українських виробників ліків, то іноземні, які й так коштують дорожче, будуть ще дорожчими", - сказав він.