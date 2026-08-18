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Частка необґрунтованих госпіталізацій сягає 38% - заступник міністра охорони здоров'я

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Частка необґрунтованих госпіталізацій сягає 38% - заступник міністра охорони здоров'я

Частка необґрунтованих госпіталізацій в медзаклади в Україні сягає 38%, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Євген Гончар.

"За наявними оцінками, частка необґрунтованих госпіталізацій в Україні становить близько 38%, а у відділеннях загальної терапії надлишковими можуть бути до 65% ліжко-днів", - сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Гончар зазначив, що найбільша кількість необґрунтованої госпіталізації, за спостереженнями МОН, відбувалися в неврології, кардіології, ендокринології та інших терапевтичних спеціальностях.

"Якщо ми припускаємо, що необґрунтовані госпіталізації зникають, то, найімовірніше, частина лікарів стаціонарного прийому перейде на амбулаторний прийом, тож доступність амбулаторного прийому розшириться", - зауважив водночас він.

При цьому, за його словами, кількість пацієнтів, яким лікар зможе надати допомогу, збільшиться суттєво.

"Зміниться модель надання допомоги: вона стане більш амбулаторно-центричною, більше пацієнтів зможуть простіше потрапити до лікаря амбулаторної допомоги. Тобто чіткі критерії госпіталізації не призведуть до того, що хтось скоротить лікарів. Лікарі, радше, перейдуть на амбулаторний прийом. Ймовірно, розшириться можливість проведення операцій хірургії одного дня – за останні три роки їх кількість вже зросла більше ніж утричі", - сказав він.

#моз #гончар #госпіталізація
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