Кількість нехірургічних госпіталізацій в Україні зростає – заступник міністра охорони здоров'я

В Україні зростає кількість госпіталізацій, не пов'язаних з хірургічним втручанням, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Євген Гончар.

"Ми бачимо, що зростають саме нехірургічні випадки госпіталізації. Такі госпіталізації вже становлять понад половину всіх випадків і половину всіх ліжко-днів", – сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Гончара, в 2021 році було приблизно 2,8 млн нехірургічних госпіталізацій, а зараз понад 4 млн. "Це госпіталізації без проведення хірургічних операцій, це потенційно можуть бути поранені або постраждалі від війни, але ми цього не знаємо, адже не до кінця об'єктивно зрозумілі питання коректності кодування, яке робили раніше", – уточнив він.

При цьому заступник міністра пояснив, що є ситуації, коли пацієнт госпіталізується, тому що не може отримати медичну допомогу безпечно і ефективно в амбулаторних умовах.

"Тоді ми говоримо про госпіталізацію за соціальними обставинами, і у разі такої госпіталізації можна вказати, що госпіталізація за соціальними критеріями", – сказав він.