Кількість госпіталізацій за 5 років зросла в 1,5 раза, збільшилася частка чоловіків призовного віку – заступник міністра

Кількість госпіталізацій в Україні зросла у півтора разу – з 5,5 млн в 2021 році до 8,3 млн в 2025 році, при цьому збільшилася частка госпіталізацій пацієнтів призовного віку, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Євген Гончар.

"Кількість госпіталізацій пацієнтів в закладах охорони здоров'я за останні 5 років зросла з 5,5 млн у 2021 році (було багато пацієнтів з COVID-19) до 8,3 млн у 2025-му. Чи збільшилася госпіталізація чоловіків 18-65 років (потенційно військових)? Так, їх частка серед госпіталізованих зросла на 12 відсоткових пунктів (в.п.) в структурі", – сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас Гончар зазначив, що торік зростання кількості госпіталізацій зупинилося, а в першому півріччі 2026 року їх число зменшилося порівняно з тим самим періодом 2025 року.



