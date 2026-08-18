Уряд планує трансформувати модель підготовки лікарів відповідно до європейських вимог, посилити профкомпетентність медсестер

Уряд України планує в 2026 році трансформувати модель спеціалізованої підготовки лікарів відповідно до європейських вимог, посилити вимоги до професійних компетентностей та створити можливості для розширення професійних повноважень медсестер.

Це визначено Програмою діяльності нового Кабінету міністрів серед завдань Міністерства охорони здоров’я.

Програма також передбачає в 2026-2027 рр. забезпечити залучення випускників інтернатури та молодих медичних працівників до роботи в закладах охорони здоров’я у сільській місцевості та на прифронтових територіях.

На 2027 рік передбачено привести у відповідність до європейських стандартів номенклатуру лікарських спеціальностей і тривалість підготовки лікарів, удосконалити механізм безперервного професійного розвитку працівників охорони здоров’я із забезпеченням державної фінансової підтримки, створити умови для поетапного підвищення рівня оплати праці медичних працівників та удосконалити організацію практичної підготовки здобувачів освіти у сфері охорони здоров’я шляхом врегулювання діяльності клінічних баз, університетських клінік, університетських лікарень та симуляційного навчання.