Уряд в 2026р планує спростити процедури виходу на ринок ліків з вітчизняним АФІ, в 2027р забезпечити розвиток виробництва АФІ

Кабінет міністрів планує в 2026 році спростити регуляторні процедури виходу на ринок лікарських засобів національного виробництва з використанням активного фармацевтичного інгредієнта (АФІ) національного походження, в 2027 році забезпечити розвиток виробництва АФІ як основи для нарощування виробництва лікарських засобів в Україні.

Це перебачено програмою дій уряду, схваленою Кабінетом міністрів в понеділок, яку оприлюднив депутат Ярослав Железняк в телеграм-каналі.

На 2026 рік програма передбачає також забезпечити своєчасний доступ пацієнтів у критичних станах до спеціалізованої медичної допомоги шляхом впровадження механізму аеромедичної евакуації.

В планах на 2027 рік розширення програми реімбурсації лікарських засобів та категорій пацієнтів, які мають право на їх отримання, зокрема для збільшення кількості препаратів національного виробництва, посилення спроможності закладів охорони здоров'я забезпечувати пацієнтів необхідними лікарськими засобами під час стаціонарного лікування відповідно до програми медичних гарантій та запобігання необґрунтованому зростанню цін на фармпродукцію і контроль за дотриманням державних регульованих цін на лікарські засоби.