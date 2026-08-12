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Медицина

МОЗ видав першу ліцензію на медпрактику за електронною заявою

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Міністерство охорони здоров'я видало першу ліцензію на медичну практику за заявою, повністю поданою в електронному форматі  через новий електронний Ліцензійний реєстр.

Як повідомляє МОЗ, ліцензію на провадження медпрактики за лікарськими спеціальностями дієтологія, ендокринологія та нефрологія отримала лікарка-ФОП з Черкаської області Анастасія Коваль.

Заяву на отримання ліцензії було подано через електронний Ліцензійний реєстр 24 липня 2026 року.

"Одразу після прийняття рішення про видачу ліцензії лікарка самостійно сформувала витяг з електронного Ліцензійного реєстру в особистому кабінеті. На це знадобилося лише кілька хвилин, тоді як раніше для отримання такого документа необхідно було окремо звертатися до органу ліцензування", – повідомив МОЗ.

 

 

#медпрактика #ліцензія
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