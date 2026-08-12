Нардеп Кузьміних пропонує обмежити застосування деяких методик ДРТ для іноземців

Член парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Сергій Кузьміних пропонує заборонити застосування методик допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) на користь іноземців та осіб без громадянства, а також ввести кримінальну відповідальність за застосування технологій чи організацію процесів ДРТ на користь іноземців.

Відповідні законопроєкти №15507 та №15506 зареєстровані у Верховній Раді 12 серпня. Зокрема, запропоновані документами зміни до законодавства передбачають надавати дозвіл на застосування методики сурогатного материнства виключно за умови, що обоє з подружжя (або хтось один із подружжя) є громадянами України та постійно проживають на території України не менше трьох років до моменту укладення договору.

Крім того, депутат пропонує, щоби державна реєстрація дитини, народженої сурогатною матір'ю, здійснювалася за наявності документів, які підтверджують громадянство України, щонайменше, одного з генетичних батьків.

Крім того, законопроєкт у разі прийняття встановлює, що наявність укладеного договору про сурогатне материнство або факт народження дитини на території України не є підставою для продовження строку перебування іноземця чи отримання посвідки на проживання.

Заклади охорони здоров'я зі свого боку зобов'язуються здійснювати обов'язкову перевірку громадянства та осіб потенційних генетичних батьків перед початком застосування процедури сурогатного материнства.

На думку автора законопроєкту, зміни у законодавстві дозволять ліквідувати схеми незаконного вивезення дітей за кордон під виглядом участі у програмах сурогатного материнства.

Ще однією ініціативою Кузьміних є законопроєкт, який пропонує ввести кримінальну відповідальність за застосування чи організацію процесів ДРТ на користь іноземців. Зокрема, документ передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років за організацію/проведення процедур допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства чи укладення відповідних договорів на користь іноземців чи осіб без громадянства, якщо жоден з подружжя не є громадянином України.

За такі самі порушення, вчинені повторно, або за попередньою змовою групи осіб, або з метою отримання неправомірної вигоди у великому розмірі, передбачається відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Якщо ж правопорушення спричинили тяжкі наслідки, встановлюється покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до 12 років з конфіскацією майна (частина третя статті).

Автор законопроєкту у пояснювальній записці зазначає, що Україна протягом останнього десятиліття залишається одним із лідерів європейського та світового ринку надання послуг у сфері ДРТ, зокрема, за методикою сурогатного материнства, проте відсутність комплексного кримінально-правового регулювання створює системні загрози для національних інтересів, демографічної безпеки, захисту прав дітей і жінок, які перебувають у складних життєвих обставинах.

"Відсутність чітких законодавчих обмежень у частині застосування допоміжних репродуктивних технологій дозволяє суб'єктам господарювання (приватним медичним закладам та посередницьким агентствам) використовувати репродуктивну функцію жінок з метою отримання неправомірної вигоди. Це призводить до укладення угод на завідомо кабальних умовах, приховування медичних і юридичних ризиків для сурогатних матерів та тінізації відповідного сектору медичних послуг", – зазначає автор законопроєкту.

За даними з відкритих джерел, в 2024 році послугами безоплатного лікування безпліддя (запліднення in vitro) скористалися трохи менше ніж 2000 українок, в 2025-му, за наданими Міністерства охорони здоров'я, – 6924 українки, в 2026-му (станом на серпень) лікування за програмою отримали вже 6290 жінок, при цьому з них у 1885 підтвердили вагітність.