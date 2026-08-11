Медики ЗСУ представили досвід військової медицини на симпозіумі з військової охорони здоров'я у США

Українські військові медики представили бойовий досвід ЗСУ представникам близько 36 країн світу на Міжнародному симпозіумі з військової охорони здоров’я MHSRS-2026 у Флориді (США), повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вівторок.

"Досвід, який українські медики щодня застосовують для порятунку поранених, стає предметом вивчення та обговорення серед військових медиків інших країн", – йдеться у повідомленні в телеграм.

Зокрема, головний хірург ЗСУ полковник медичної служби Костянтин Гуменюк розповів про підходи до діагностики та лікування бойової травми, які застосовуються в умовах повномасштабної війни.

За інформацією комунікаційного підрозділу Командування Медичних сил ЗСУ, українські медики представили практичний досвід переливання компонентів крові пораненим із тяжкими травмами, здобутий безпосередньо під час бойових дій.

У межах MHSRS-2026 відбулася міжнародна виставка сучасних технологій і рішень для порятунку та лікування поранених.