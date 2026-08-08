Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Медицина

VIII літня школа першої допомоги пройшла на Рівненщині

2 хв читати
Додати як джерело
VIII літня школа першої допомоги пройшла на Рівненщині
Фото: Червоний Хрест України

VIII літня школа першої допомоги Українського Червоного Хреста (УЧХ) на Рівненщині об’єднала 107 інструкторів і тренерів.

“Протягом п’яти днів учасники вдосконалювали навички викладання першої допомоги, працювали над адаптацією міжнародних стандартів до сучасних викликів, розвивали нові підходи до навчання та зміцнювали професійну спільноту”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Під час VIII літньої школи була презентована програма "Генрі — навчання першій допомозі дітей", яка допомагає формувати культуру безпеки з раннього віку.

Учасники визначили ключові напрями розвитку першої допомоги на найближчий період. Серед них — міжнародна п’ятирічна переатестація програми першої допомоги, інтеграція навчання до програм підтримки ветеранів і громад, постраждалих від війни. Крім того, передбачено масштабування програми "Генрі" завдяки державному грифуванню, розвиток цифрових форматів і змішаного онлайн/офлайн‑навчання, підготовку добровільних пожежних команд та лідерів у громадах, які зможуть передавати знання далі. 

"Перша допомога переходить від стандарту до контексту — ми зберігаємо міжнародні стандарти, але адаптуємо навчання до реальних умов, ресурсів і ризиків", — зазначила керівниця департаменту першої допомоги Українського Червоного Хреста, майстер-тренерка Надія Ямненко.

Традиційно проведення Літньої школи — це також можливість посилити напрям першої допомоги безпосередньо в регіоні, який її приймає. Цього разу на Рівненщині інструктори та тренери з усієї країни провели для близько 400 людей шестигодинні тренінги з першої допомоги, серед них — представники Національної поліції України.

Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну (24 лютого 2022 р. - ІФ-У) навчання з першої допомоги УЧХ пройшли майже 500 тисяч людей. 

#рівненщина #навчання #тчху #учх
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова анонсувала на 2026 рік оплату державою послуг лікування рубців та шрамів і запровадження експерименталь…

Читати
Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

Кабінет міністрів України запровадив одноразову виплату в 200 тис. грн для випускників медичних вишів, які влаштовуються на роботу в медзаклади сільс…

Читати