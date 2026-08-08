VIII літня школа першої допомоги пройшла на Рівненщині

VIII літня школа першої допомоги Українського Червоного Хреста (УЧХ) на Рівненщині об’єднала 107 інструкторів і тренерів.

“Протягом п’яти днів учасники вдосконалювали навички викладання першої допомоги, працювали над адаптацією міжнародних стандартів до сучасних викликів, розвивали нові підходи до навчання та зміцнювали професійну спільноту”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Під час VIII літньої школи була презентована програма "Генрі — навчання першій допомозі дітей", яка допомагає формувати культуру безпеки з раннього віку.

Учасники визначили ключові напрями розвитку першої допомоги на найближчий період. Серед них — міжнародна п’ятирічна переатестація програми першої допомоги, інтеграція навчання до програм підтримки ветеранів і громад, постраждалих від війни. Крім того, передбачено масштабування програми "Генрі" завдяки державному грифуванню, розвиток цифрових форматів і змішаного онлайн/офлайн‑навчання, підготовку добровільних пожежних команд та лідерів у громадах, які зможуть передавати знання далі.

"Перша допомога переходить від стандарту до контексту — ми зберігаємо міжнародні стандарти, але адаптуємо навчання до реальних умов, ресурсів і ризиків", — зазначила керівниця департаменту першої допомоги Українського Червоного Хреста, майстер-тренерка Надія Ямненко.

Традиційно проведення Літньої школи — це також можливість посилити напрям першої допомоги безпосередньо в регіоні, який її приймає. Цього разу на Рівненщині інструктори та тренери з усієї країни провели для близько 400 людей шестигодинні тренінги з першої допомоги, серед них — представники Національної поліції України.

Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну (24 лютого 2022 р. - ІФ-У) навчання з першої допомоги УЧХ пройшли майже 500 тисяч людей.