Новий корпус Національного реабілітаційного центру UNBROKEN запрацював у Львові

У четвер запрацював новий корпус Національного реабілітаційного центру UNBROKEN, розрахований на 55 пацієнтів, які отримали важкі поранення внаслідок війни, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у четвер.

"Перші пацієнти вже проходять реабілітацію. Тут створили сучасний простір для тривалої реабілітації: палати, зали фізичної та ерготерапії, кабінети психологічної допомоги та все необхідне для роботи мультидисциплінарних команд", – написав він у Телеграм.

Також, за інформацією міського голови, у будівлі працюватиме один із навчальних корпусів Медичної школи Університету UNBROKEN. "Майбутні лікарі, фізичні терапевти та інші фахівці навчатимуться поруч із клінікою, щоб здобувати практичний досвід у сфері реабілітації".

Садовий подякував народу Тайваню за фінансову підтримку проєкту, а також будівельникам, інженерам, медикам і всім командам, "які попри спеку й шалений темп роботи зробили все можливе, щоб цей корпус якнайшвидше прийняв перших пацієнтів".