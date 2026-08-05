Запроповновані МОЗом обмеження роботи приватних діагностичних центрів у бюджетних клініках обмежать доступ до медпослуг – думка

Запроповновані Міністерством охорони здоров’я законодавчі ініціативи, які передбачають, зокрема, заборону приватним закладам, що орендують площі у державних або комунальних лікарнях, стягувати плату безпосередньо з пацієнтів за послуги інструментальної діагностики, обмежать доступ населення до медичних послуг та скоротять їх обсяг, вважає головна медична директорка медичної мережі "Добробут" Олександра Машкевич.

"Запропоновані зміни можуть негативно вплинути на доступ пацієнтів до медичних послуг. Якщо умови фінансування не відповідатимуть реальній собівартості медичних послуг, частина приватних закладів може відмовитися від участі в таких програмах або скоротити обсяги їх надання. У результаті пацієнти можуть отримати менше можливостей для своєчасного проходження необхідних обстежень і лікування", – пояснила вона агентству "інтерфакс-Україна".

Крім того, Машкевич зазначила, що "якщо такі заклади будуть змушені залишити приміщення державних або комунальних медзакладів через нові обмеження чи економічну недоцільність роботи за тарифами НСЗУ, це може призвести до зростання вартості послуг для пацієнтів".

"Причина у тому, що робота в окремих комерційних приміщеннях передбачає значно вищі витрати, зокрема, на оренду, утримання інфраструктури та забезпечення роботи обладнання. Відповідно, ці додаткові витрати можуть бути враховані у кінцевій вартості послуг", – додала вона.

Машкевич вважає, що запропоновані зміни можуть викликати підвищення ринкових цін на послуги КТ.

"Якщо запропоновані зміни призведуть до того, що частина приватних операторів КТ припинить роботу на базі державних і комунальних медзакладів та буде змушена працювати в окремих комерційних приміщеннях, це може вплинути на ринкову вартість послуг. Причина полягає в суттєво вищих операційних витратах, зокрема на оренду приміщень, комунальні послуги, обслуговування та амортизацію обладнання. За таких умов є підстави очікувати зростання ринкових цін на послуги КТ", – наголосила вона.

В той же час, Машкевич зазначила стабільно високий попит на послуги КТ та МРТ у медичній мережі "Добробут" – запис на ці дослідження формується заздалегідь.

"Це свідчить про те, що потреба пацієнтів у сучасній променевій діагностиці залишається дуже високою, а наявних потужностей системи охорони здоров’я загалом не завжди достатньо, щоб оперативно її забезпечити. Частина пацієнтів також обирає приватні медичні заклади через швидший доступ до обстежень та сервіс", – сказала вона.

В цілому, за словами Машкевич, "працювати за пакетом НСЗУ для проведення КТ приватним медичним закладам економічно не вигідно".

"Чинний тариф не покриває повної собівартості послуги, адже не враховує низку важливих витрат, зокрема, оренду приміщень, комунальні платежі, амортизацію та сервісне обслуговування дороговартісного обладнання. Тому для приватних клінік така модель роботи є радше соціальною місією, ніж економічно виправданою діяльністю", – сказала вона.

Як повідомлялося, в липні МОЗ запропонувало прийняти законодавчі зміни, які мають унеможливити стягнення коштів із пацієнтів за інструментальні діагностичні обстеження в приватних центрах, розташованих на території державних та комунальних медзакладів.

Відповідна ініціатива передбачає внесення змін до статті 18 Основ законодавства України про охорону здоров’я, яка, зокрема, пропонує заборонити приватним закладам, що орендують площі в державних або комунальних лікарнях, стягувати плату безпосередньо з пацієнтів за послуги інструментальної діагностики.

Низка експертів ринку приватної медицини прогнозують, що прийняття ініціативи обмежить доступ до медпослуг і негативно вплине на роботу приватних клінік.

За даними МОЗ, в українські медзаклади з 2020 року було поставлено 235 комп’ютерних томографів на суму понад 3,36 млрд грн. Наразі в Україні кількість КТ-апаратів у перерахунку на 1 млн населення є вищою, ніж у деяких країнах Європи. Водночас у країнах ЄС кількість досліджень на один апарат на день суттєво вища.

Наразі у медзакладах України зареєстровані 749 апаратів КТ, в тому числі 496 використовуються у закладах, які надають безоплатну медичну допомогу в межах ПМГ, 396 апаратів КТ працюють в комунальних медзакладах, ще 58 КТ-апаратів задіяні у приватних закладах, 42 – у державних.