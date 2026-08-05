Медгрупа ADONIS відновила роботу пошкодженої агресором філії в Києві

Медична група ADONIS відновила роботу філії на вул. Раїси Окіпної в Києві, яку було пошкоджено ракетним ударом агресора влітку 2024 року.

Як повідомляє компанія, філія відновила амбулаторний прийом, роботу хірургії одного дня та інших медичних напрямів.

"Відновлення філії – це не лише ремонт і оновлення медичного центру. Для нас це символ незламності, сили духу та непохитної віри в мирне майбутнє. Ми оновили медичну базу, облаштували сучасні кабінети та встановили нове діагностичне й лікувальне обладнання, щоб пацієнти могли отримувати комплексну медичну допомогу в одному місці", – повідомляє компанія.

Наразі в цій філії працюватимуть діагностичне відділення, педіатрія, кафедра клінічних досліджень та освітній осередок, доросла поліклініка, ендоскопія, стоматологія та відновлювальна медицина, дерматологія, хірургія одного дня та денний стаціонар.

У філії також надаються послуги за Програмою медичних гарантій НСЗУ за напрямами первинної меддопомоги за наявності декларації та обстеження в межах програми "Скринінг здоров’я 40+".

Як повідомлялося, в липні 2024 року внаслідок ракетного удару російських окупантів по Києву було зруйновано будівлю медичного центру ADONIS в Дніпровському районі столиці. Тоді загинуло семеро людей, в тому числі п’ять медиків та два пацієнти, ще троє дістали травми.

Медгрупа ADONIS оцінила збитки майже у $3 млн.

ADONIS – багатопрофільний медичний центр для дорослих і дітей, засновано у 1997 році. До медичної групи входять сім сучасних клінік в Києві та області, понад 80 напрямів медицини, власні лабораторії, операційні центри, стаціонари та відділення профільних спеціалістів.