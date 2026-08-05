Швеція виділяє понад EUR628 тис. на зміцнення системи охорони здоров'я України

Понад EUR628 тис. виділяє Швеція на зміцнення системи охорони здоров’я України, кошти у 2026 році отримає Фонд Swecare для розвитку партнерства між українськими та шведськими медичними закладами, навчання медичних працівників і впровадження нових рішень у сфері охорони здоров’я, повідомила пресслужба уряду Швеції.

"Повномасштабне вторгнення Росії справило серйозний тиск на систему охорони здоров’я та медичного обслуговування України, водночас потреби в допомозі різко зросли. Тому уряд виділяє 6,9 мільйона шведських крон Фонду Swecare на 2026 рік для зміцнення охорони здоров’я в Україні. Це робиться через навчальні ініціативи, обмін знаннями та партнерство між шведськими та українськими суб’єктами, зокрема в бізнес-секторі", – йдеться у повідомленні на сайті уряду Швеції..

"Україна та Швеція добре співпрацюють і мають багато чого навчитися одна в одної в галузі охорони здоров’я та медичного обслуговування, не в останню чергу у зусиллях щодо протидії стійкості до антибіотиків. Підтримка через Swecare є ключовою частиною цієї співпраці – використання досвіду та знань як бізнес-сектору, так і державного сектору", – каже міністр охорони здоров’я та соціальних справ Якоб Форсмед.

У повідомленні зазначено, що ініціатива допоможе зміцнити потенціал України в кількох пріоритетних сферах, включаючи лікування раку, реабілітацію та протезування, профілактику інфекцій, боротьбу з антибіотикорезистентністю та управління лікарнями. Серед іншого, підтримка допоможе створити масштабну програму навчання українських медичних працівників з променевої терапії.

Ініціативу реалізує Фонд Swecare, який через свою мережу об’єднує шведські урядові установи, регіони, фахівців у сфері охорони здоров’я, академічні кола та компанії, що працюють у сфері наук про життя, для підтримки відбудови та розвитку України. Вона базується на попередніх шведських ініціативах у сфері охорони здоров’я в Україні та має на меті створення довгострокових партнерських відносин між шведськими та українськими учасниками.