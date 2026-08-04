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ЕСОЗ запустить функцію створення записів про імплантацію та експлантацію медвиробів

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ЕСОЗ запустить функцію створення записів про імплантацію та експлантацію медвиробів

В електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) стане доступною функція створення записів про імплантацію та експлантацію медичних виробів.

Як повідомляє ЕСОЗ в електронній розсилці, медичні працівники зможуть зазначати в ЕСОЗ медичні вироби, імплантацію або експлантацію яких здійснено пацієнту під час надання медичної допомоги.

"Наприклад, під час ендопротезування кульшового суглоба лікар зможе зазначити в електронних медичних записах саме той ендопротез, який було імплантовано пацієнту. Таким чином, в електронній медичній документації пацієнта відображатиметься не лише факт надання медичної допомоги, а й інформація про імплантацію", – зазначає ЕСОЗ.

В ЕСОЗ уточнюють, що "у перспективі інформація про імплантацію медичних виробів може використовуватися для підтвердження факту використання медичних виробів та оцінки відповідності умовам контрактування за Програмою медичних гарантій (ПМГ)".

#есоз #імплантація
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