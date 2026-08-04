Навчання загонів швидкого реагування УЧХ об’єднали близько 200 учасників

Щорічні Всеукраїнські навчання загонів швидкого реагування Українського Червоного Хреста (УЧХ) відбулися на Хмельниччині.

"На Хмельниччині завершилися щорічні Всеукраїнські навчання загонів швидкого реагування Українського Червоного Хреста. Цьогоріч вони об’єднали близько 200 учасників з різних регіонів України, які протягом кількох днів вдосконалювали практичні навички, обмінювалися досвідом та відпрацьовували взаємодію під час реагування на надзвичайні ситуації", - повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Програма навчань поєднала теоретичну підготовку, практичні заняття й обмін досвідом між командами. Учасники могли ознайомитися з різними напрямами роботи загонів швидкого реагування, технікою та спеціальним спорядженням, а також вдосконалити навички, необхідні для роботи в умовах надзвичайних ситуацій.

Останній день навчань був присвячений практичним симуляціям. Волонтери проходили тематичні станції та відпрацьовували сценарії, наближені до реальних умов, зокрема: травмаогляд, роботу з обладнанням і спорядженням, евакуацію населення, пошуково-рятувальні роботи, радіозв’язок, реагування на наслідки обстрілів та мотузкову техніку.

До проведення навчань долучилися президент Українського Червоного Хреста Максим Доценко, представники центрального апарату та регіональних підрозділів ДСНС, Хмельницької ОВА, а також партнери з національних товариств Червоного Хреста Німеччини, Австрії, Японії та Великої Британії.

Навчання відбулися за підтримки Норвезького Червоного Хреста.