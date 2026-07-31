Власну генерацію е/е з початку 2026р розпочали 40 лікарень в межах проєкту "Промінь надії"

З січня до кінця липня 2026 року в межах реалізації проєкту "Промінь надії" 40 закладів охорони здоров'я розпочали власну генерацію електроенергії, повідомило Міністерство енергетики України у п'ятницю.

"Загальна встановлена потужність введених в експлуатацію сонячних електростанцій становить 3 249 кВт", – зазначило відомство.

Наразі ще 113 об'єктів перебувають на різних стадіях реалізації, п'ять закладів охорони здоров'я – на завершальному етапі, 144 медичних заклади – на етапі розробки технічних рішень.

За інформацією Міненерго, введення в експлуатацію 40 медичних закладів стало можливим завдяки міжнародній підтримці. Зокрема, 30 закладів забезпечено за фінансування Німеччини, п'ять – за підтримки Швеції, три – за підтримки Великобританії, ще два – за підтримки Європейського Союзу.

Програма "Промінь надії" – це спільна ініціатива Європейської комісії, Міністерства енергетики України та Міністерства охорони здоров'я України, яка реалізується в межах Фонду підтримки енергетики України за координації Секретаріату Енергетичного співтовариства. Її мета – підвищити енергетичну стійкість закладів охорони здоров'я, забезпечивши їх сонячними панелями, системами накопичення енергії та іншим обладнанням для гарантованого електропостачання і безперебійної роботи навіть у складних умовах.