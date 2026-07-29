МОЗ, комітет Ради та низка медзакладів підписали меморандум з виробником роботизованих хірургічних систем для створення науково-практичного центру

Міністерство охорони здоров’я, парламентський комітет здоров’я нації, медичної допомоги та медстрахування та низка медичних закладів підписали меморандум з виробником роботизованих хірургічних систем для створення першого в Україні науково-практичного центру робот-асистованої хірургії.

Як повідомляє МОЗ на своєму сайті, меморандум, зокрема, підписали Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України та Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика.

Майбутній центр поєднає проведення робот-асистованих операцій (хірургічних втручань, які лікар виконує за допомогою роботизованої системи), навчання та підвищення кваліфікації медичних працівників, наукову діяльність і розвиток міжнародної співпраці у сфері високотехнологічної хірургії.

Освітню складову проєкту посилить створення профільної кафедри на базі Нацуніверситету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика. На ній здійснюватимуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців у сфері робот-асистованої хірургії.

"Проєкт реалізовуватимуть поетапно. Спочатку планується розробити та запустити освітні програми за участю фахівців університету, сформувати команду й розпочати клінічну роботу. Надалі передбачено розширення переліку клінічних напрямів і створення національного навчального центру, який готуватиме фахівців для закладів охорони здоров’я з усіх регіонів України", – повідомляє МОЗ.

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" заступник директора із загальних медичних питань Центру кардіології та кардіохірургії Олександр Сопко, меморандум про співпрацю визначає основні напрями реалізації проєкту зі створення науково-практичного центру роботизованої хірургії. Від додав, що про наступні етапи реалізації проєкту буде повідомлено додатково.

Як повідомлялося, медична мережа "Добробут" придбала роботизовану хірургічну систему da Vinci – одну з найпоширеніших платформ для малоінвазивних операцій.

За інформацією з відкритих джерел, наразі система роботизованої хірургії da Vinci працює в кількох приватних та державних медичних закладах, зокрема в Лікарні Святого Пантелеймона, що входить до складу Першого медичного об’єднання Львова, однієї з найбільших муніципальних медичних систем України, в лікарні "Феофанія" та низці приватних клінік. Середня вартість комплексу da Vinci – близько EUR2-2,5 млн залежно від комплектації.

На початку 2026 року постачальник передових медичних рішень та ексклюзивний дистриб’ютор хірургічних роботизованих систем da Vinci у Польщі, Чеській Республіці, Словаччині, Литві, Латвії та Естонії компанія Synektik заявила про початок роботи на українському ринку. Згідно з її повідомленням, в Україні було створено місцеву компанію та команду, яка відповідає за продажі та обслуговування. Зазначалося, що українські лікарі та медичний персонал пройдуть навчання в Польщі та Чеській Республіці.

До 2028 року Synektik має намір встановити в Україні близько 20 роботизованих систем da Vinci.

Вихід на український ринок став можливим завдяки підписаному в лютому цього року контракту з виробником роботизованих систем da Vinci Intuitive Surgical.