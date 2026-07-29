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Медицина

Медмережа Adonis запускає експертний консиліум для лікарів

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Медмережа Adonis запускає експертний консиліум для лікарів

Медична мережа Adonis (Київ) запускає новий формат професійної взаємодії — безкоштовний експертний консиліум для лікарів, які працюють зі складними або неоднозначними клінічними випадками.

Як повідомляється у її пресрелізі, консиліум надає можливість отримати другу думку команди фахівців Adonis та спільно визначити подальшу тактику діагностики й лікування пацієнта.

"У медичній практиці трапляються випадки, коли результатів обстежень або думки одного спеціаліста недостатньо для ухвалення остаточного рішення. Пацієнту можуть бути потрібні додаткові дослідження, консультації лікарів різних спеціальностей або перегляд уже запропонованої тактики лікування. Консиліум не замінює лікаря, який веде пацієнта, а допомагає йому отримати додаткову експертну підтримку", - зазначать в Adonis.

#консиліум #adonis #лікарі
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