В Чернівецькій області в 7 медзакладах працюють 8 КТ, завантаження КТ в медзакладах нерівномірне – НСЗУ

В Чернівецькій області в семи медичних закладах працюють вісім КТ, втім завантаження на КТ в різних медзакладах нерівномірне, зазначає Національна служба здоров’я України (НСЗУ).

За даними НСЗУ, наразі навантаження на окремі комп’ютерні томографи відрізняється у 87 разів.

"Майже 99% усіх КТ-досліджень за договорами з НСЗУ виконують лише п’ять закладів, а найбільший обсяг досліджень припадає на Чернівецьку лікарню швидкої медичної допомоги. Такі показники демонструють різницю в організації роботи між медичними закладами. Це впливає на можливість пацієнтів швидко отримати необхідну діагностику за направленням лікаря", – повідомила НСЗУ в Телеграм-каналі.

За її інформацією, у першому кварталі 2026 року лікарі створили 13 453 електронні направлення на КТ, але лише 41,4% були завершені.

"Значна частина направлень не завершилася проведенням дослідження у закладах, які надають послуги за договором із НСЗУ. Значна частина електронних направлень не завершується фактичним проведенням дослідження, що потребує додаткової уваги з боку закладів до організації запису, інформування пацієнтів та взаємодії між різними рівнями медичної допомоги", – зазначає НСЗУ.

Нацслужба зазначає, що окремий канал запису пацієнтів на КТ мають лише п’ять із дев’яти закладів.

"Під час контрольних звернень успішно записатися вдалося лише у чотирьох із семи перевірених випадків. У частині лікарень пацієнти стикалися з відсутністю відповіді на телефонні дзвінки, неможливістю записатися дистанційно або повідомленнями про тимчасову недоступність обладнання", – зазначає НСЗУ.

НСЗУ уточнює, що під час моніторингу зафіксовано конкретні ситуації, які створюють бар’єри для пацієнтів. Так, не вдалося додзвонитися до Сокирянської лікарні. У Буковинському онкоцентрі та Обласній дитячій лікарні телефоном не здійснювали запис на КТ. В Обласній клінічній лікарні повідомляли про непрацюючий томограф. У Сторожинецькій лікарні пацієнтам озвучували очікування понад місяць без можливості стати до листа очікування.