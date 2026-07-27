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УЧХ взяв участь у міжнародних навчаннях

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УЧХ взяв участь у міжнародних навчаннях
Фото: Червоний Хрест України

Український Червоний Хрест (УЧХ) взяв участь у  міжнародних навчаннях  на Рівненщині.

"Український Червоний Хрест став партнером у проведенні масштабних міжнародних навчань добровільних пожежних команд України та пожежно-рятувальних підрозділів країн Європейського Союзу, які відбулися на Рівненщині", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у понеділок. 

Протягом двох днів понад 80 учасників з України та європейських держав відпрацьовували спільні дії під час реагування на надзвичайні ситуації, обмінювалися практичним досвідом та вдосконалювали професійні навички. Волонтери загонів швидкого реагування Українського Червоного Хреста відпрацьовували алгоритми дій у різних сценаріях надзвичайних ситуацій: пошук і деблокування людей з-під завалів, надання першої домедичної допомоги, проведення пошуково-рятувальних робіт, ліквідація наслідків дорожньо-транспортних пригод, гасіння пожеж у різних умовах, евакуація постраждалих та реагування на лісові пожежі в умовах замінованих територій.

За підтримки УЧХ  до навчань також долучилися добровільні пожежні команди Кушугумської громади Запорізької області та Красносільської громади Одеської області.

Міжнародні навчання є важливою платформою для обміну досвідом, зміцнення партнерства між українськими та європейськими службами реагування й підвищення готовності до спільних дій під час надзвичайних ситуацій.

Захід відбувся за підтримки Німецького Червоного Хреста, який послідовно підтримує розвиток спроможності Українського Червоного Хреста та партнерів у сфері готовності й реагування на надзвичайні ситуації.

#рівненщина #тчху #тренінг #учх
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