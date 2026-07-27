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Заступниця міністра охорони здоров'я з євроінтеграції вирішила піти з посади через неспівпадіння поглядів з міністром

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Заступниця міністра охорони здоров'я з євроінтеграції вирішила піти з посади через неспівпадіння поглядів з міністром

Заступниця міністра охорони здоров’я з євроінтеграції Марина Слободніченко вирішила піти з посади через неспівпадіння поглядів з міністром Віктором Ляшком.

"Як заступник з євроінтеграції у Міністерство охорони здоров’я України. Рішення виважене і довго мною обмірковане. Чому? Ми не зійшлися поглядами з міністром як мають рухатися євроінтеграційні реформи і тому ми вдвох не бачимо можливості продовжити роботу разом", – написала вона у Facebook у понеділок.

Слободніченко зазначила, що особливі розбіжності з баченням міністра стосувалися створення Українського фармацевтичного агентства (УФА).

Вона висловила сподівання, "що команда завершить цю потрібну для всіх справу".

"Щиро хочу вірити що підуть саме тим шляхом як ми планували і ні кроку назад", – написала Слободніченко.

#звільнення #слободніченко_марина
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