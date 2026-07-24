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Медицина

Кличко привітав столичних медиків із професійним святом та вручив нагороди

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Кличко привітав столичних медиків із професійним святом та вручив нагороди
Фото: https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мер Києва Віталій Кличко напередодні Дня медичного працівника привітав столичних медиків з професійним святом та вручив нагороди від столиці, повідомив очільник столиці на сторінці у Facebook

"Війна продовжує випробовувати українців на міцність — щодня, щоночі, під час кожної ворожої атаки. Але завдяки медпрацівникам столична система охорони здоров’я не тільки вистояла — вона стала сильнішою, ефективнішою та більш згуртованою. Медики — наша гордість. Янголи-охоронці мешканців Києва. За час повномасштабної війни вони повернули до життя та надали лікування в стаціонарах комунальних лікарень майже 2 мільйонам пацієнтів", - написав Віталій Кличко.

Мер повідомив, що у 64 комунальних закладах Києва сьогодні працюють понад 9 000 лікарів та майже 12 000 медичних сестер і братів. За роки повномасштабної війни вони провели понад 726 000 операцій. Надали допомогу понад 70 000 військовим. Допомогли з’явитися на світ понад 78 000 маленьким українцям.

Він подякував медикам за мужність і відданість професії та запевнив, що місто й надалі розвиватиме галузь охорони здоров’я.

"Міська влада робила і робить усе можливе, щоб підтримувати заклади охорони здоров’я, оснащувати їх сучасним обладнанням та створювати належні умови для роботи. Щоб підтримувати наших медпрацівників", - написав Кличко.

Раніше повідомлялося, що Київ продовжує модернізацію лікарень, щоб кияни мали доступ до сучасних медпослуг європейського рівня.

#столиця #медики #кличко
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